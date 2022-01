Tiro con l’arco | assegnati i titoli assoluti indoor

Leggi su sportface

(Di domenica 30 gennaio 2022) Nella giornata odierna, si sono svolte le finali assolute dei XXXV Campionati ItalianiPara-Archery svolti al Palasport Fontescodella di Macerata. Un appuntamento importante che precede anche le convocazioni della Nazionale paralimpica diconper i Mondiali di Dubai. Nelolimpico maschile, primo successo per per Maurizio Mancini, che batte 6-2 Filippo Dolfi. Al femminile è arrivata, invece, la conferma di Elisabetta Mijno in un testa a testa contro la compagna di Nazionale Enza Petrilli vinta per 6-0 in un confronto in realtà più equilibrato di quanto dica il risultato. Matteo Bonacina si impone nel compound maschile, battendo il campione uscente Giampaolo Cancelli, mentre al femminile Maria Andrea Virgilio ed Eleonora Sarti danno vita ad un incontro al cardiopalma: 141-141 dopo le cinque ...