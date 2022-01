Serie B | i recuperi della 19a giornata | risultati e sintesi delle partite

(Di domenica 30 gennaio 2022) I tre19agiocati oggi pomeriggio inB sono tutti favorevoli alle squadre in lotta per la salvezza. Fa rumore la vittoria del Vicenza al Menti sull'Alessandria. I biancorossi tornano a sperare, agganciando il...

Ultime Notizie dalla rete : Serie recuperi

Nel recupero della 19a gironata, il Parma di Iachini inciampa col Crotone: dopo il gol di Franco Vazquez nel primo tempo, arriva la beffa al 90 ...Doppio 1-1 tra Cittadella e Cosenza e tra Parma e Crotone. Il Vicenza stende l'Alessandria con una doppietta di Diaw.Il Crotone riacciuffa il Parma, il Cittadella non scappa e l'Alessandria non accorcia. Ecco gli esiti delle partite della domenica Mentre la Ternana e le altre di Serie B osservano il turno di riposo ...