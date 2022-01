Ricordate il morbo della “Mucca Pazza”? Così oggi è tornato di moda tra noi!

(Di domenica 30 gennaio 2022) Ultimamente non è solo il Covid a spaventare, alcuni virus che abbiamo conosciuto in passato stanno tornando e tra questi quello. Negli ultimi anni siamo stati troppo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate morbo

ultimaparola.com

... "che parola universale, l'unica che include la scintilla divina tanto quanto ilottuso del ...ciò che avete appreso nei vostri anni in questa scuola, che da secoli prepara chi crede ...... quando il coronavirus appariva ancora un lontanocinese che aveva colpito i primi paesi ... abbiano potuto "aggravare" uno dei focolai più tragici della prima ondata (le bare di Bergamo?)...ROMA - "Il 1° febbraio in tutto l'Estremo Oriente e in varie parti del mondo si celebra il capodanno lunare. Esprimo l'augurio che tutti possano godere pace, salute e una vita serena. Molte famiglie n ...Roma, 1943. Quattro eroi inventano il morbo di K, una malattia inesistente che salva la vita a decine di ebrei in fuga dai nazisti. La storia è interamente raccontata da Antonio Iovane nel podcast "Il ...