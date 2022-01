Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ottawa camionisti

Centinaia disono scesi in strada aper protestare contro l'obbligo vaccinale imposto per attraversare il confine tra Usa e Canada, il piu' lungo al mondo con quasi 9.000 chilometri. Questa ...Il lungo corteo deicontro l'obbligo di vaccino è infine arrivato ae nella capitale canadese è scattata l'allerta sicurezza. La protesta del "Freedom Convoy" durerà per tutto il weekend e coinvolgerà ...Ottawa, camionisti protestano contro l'obbligo vaccinale per attraversare la frontiera Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Centinaia di camionisti sono scesi in strada a Ottawa per protestare contro l'obbligo vaccinale imposto per attraversare il confine tra Usa e ...