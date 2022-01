Nato, non invieremo truppe in Ucraina in caso di invasione russa (Di domenica 30 gennaio 2022) "Non abbiamo piani per schierare truppe di combattimento della Nato in Ucraina" in caso di invasione russa. Lo ha detto il segretario generale dell'alleanza Jens Stoltenberg alla Bbc. "Gli alleati ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 30 gennaio 2022) "Non abbiamo piani per schieraredi combattimento dellain" indi. Lo ha detto il segretario generale dell'alleanza Jens Stoltenberg alla Bbc. "Gli alleati ...

Advertising

chedisagio : La puntuale ricostruzione delle liti nella notte che hanno portato al bis di Mattarella. Un articolo di Francesco V… - MARCOCARTA85 : WorldPaper, questi ultimi tempi sono stati 'anche' ispirazione e riflessione ed è proprio da esse che è nato qualco… - teatrolafenice : ??? «Ha in suo potere luce e ombra: ma la sua luce non offende mai, e la sua tenebra lascia vedere ancora chiari i c… - MutiCarla : RT @Paolosantagata5: Sono nato non per partecipare all’odio ma per partecipare all’amore. Sofocle #InGrecia @CasaLettori #CasaLettori Z… - ultimenotizie : 'Non abbiamo piani per schierare truppe di combattimento della #Nato in #Ucraina' in caso di invasione russa. Lo ha… -