LIVE Nadal-Medvedev 2-6 5-4, Finale Australian Open 2022 in DIRETTA: lo spagnolo non chiude il set e il russo piazza il break! (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Gran rovescio lungolinea imprendibile di Nadal. 5-5 Serve&volley vincente di Medvedev. 40-15 Prima esterna del russo. 30-15 Rovescio profondo diagonale di Nadal. 30-0 Errore di rovescio di Nadal in risposta. 15-0 Sul nastro il diritto diagonale di Nadal che viene messo alle corde dal rovescio di Medvedev. 5-4 BREAK INCREDIBILE DI Medvedev CHE ANNULLA UN SET POINT E PROLUNGA IL SECONDO PARZIALE! 40-AD ALTRA PALLA BREAK Medvedev!!!! RITMI PAZZESCHI TRA I BOATI DEL PUBBLICO DELLA ROD LAVER ARENA! 40-40 MEDVEDVE ANNULLA SUBITO LA CHANCE ATTACCANDO IN PROFONDITA’! AD-40 ECCO IL PRIMO SET POINT PER Nadal! LUNGO IL LOB DIFENSIVO DI ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Gran rovescio lungolinea imprendibile di. 5-5 Serve&volley vincente di. 40-15 Prima esterna del. 30-15 Rovescio profondo diagonale di. 30-0 Errore di rovescio diin risposta. 15-0 Sul nastro il diritto diagonale diche viene messo alle corde dal rovescio di. 5-4 BREAK INCREDIBILE DICHE ANNULLA UN SET POINT E PROLUNGA IL SECONDO PARZIALE! 40-AD ALTRA PALLA BREAK!!!! RITMI PAZZESCHI TRA I BOATI DEL PUBBLICO DELLA ROD LAVER ARENA! 40-40 MEDVEDVE ANNULLA SUBITO LA CHANCE ATTACCANDO IN PROFONDITA’! AD-40 ECCO IL PRIMO SET POINT PER! LUNGO IL LOB DIFENSIVO DI ...

