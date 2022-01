“Giustizia per Lavinia”. Bimba investita da un’auto all’interno dell’asilo, il processo è a rischio prescrizione (Di domenica 30 gennaio 2022) “Giustizia per Lavinia”: da giorni l’appello corre sui social per una tragedia inaudita per la quale i responsabili rischiano di restare per sempre impuniti. “Mia figlia è in stato neurovegetativo da tre anni, noi cerchiamo di mantenere una serenità familiare. Ma ora il processo rischia di andare in prescrizione. Noi vogliamo Giustizia, cioè far sì che io un domani ai miei figli Edoardo, sei anni e Margherita, un anno e mezzo, possa raccontare perché la loro sorella è in stato vegetativo, perché è entrata sana all’asilo nido e ne è uscita quasi morta, perché non può giocare con loro e avere una vita normale”. Lo dice a ‘La Repubblica‘ Massimo Montebove, papà di Lavinia, la Bimba di 16 mesi, investita il 7 agosto 2018 nel parcheggio ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 30 gennaio 2022) “per”: da giorni l’appello corre sui social per una tragedia inaudita per la quale i responsabili rischiano di restare per sempre impuniti. “Mia figlia è in stato neurovegetativo da tre anni, noi cerchiamo di mantenere una serenità familiare. Ma ora ilrischia di andare in. Noi vogliamo, cioè far sì che io un domani ai miei figli Edoardo, sei anni e Margherita, un anno e mezzo, possa raccontare perché la loro sorella è in stato vegetativo, perché è entrata sana all’asilo nido e ne è uscita quasi morta, perché non può giocare con loro e avere una vita normale”. Lo dice a ‘La Repubblica‘ Massimo Montebove, papà di, ladi 16 mesi,il 7 agosto 2018 nel parcheggio ...

