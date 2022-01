Fabio Novembre | “I recinti di omogeneità hanno sempre portato all’estinzione”

(Di domenica 30 gennaio 2022) Archistar dall’estetica potente, tra i designer visionari più acclamati a livello internazionale,ha firmato spazi e oggetti diventati iconici, di grande forza espressiva. Nel suo percorso collabora, tra gli altri, con Cappellini, B&B Italia, Venini, Meritalia e Kartell e dal 2019 è art director di Driade, direttore scientifico di Domus Academy e membro del comitato scientifico del Museo del Design della Triennale di Milano. I suoi lavori sono acclamati in tutto il mondo. Spazia dalla moda, alla ristorazione, agli hotel di lusso, fino a progetti rivoluzionari con uno stile distintivo e versatile, ma che risulta difficile da etichettare. L’irrefrenabile firma del design italiano, di origini pugliesi, ma di animo cosmopolita, si racconta in esclusiva ai lettori di VelvetMAG. Ph-Livio MancinelliIntervista esclusiva a ...

guerrini_fabio : RT @Silvy6701: A novembre 2021 Draghi riceve a Palazzo Chigi K. Schwab, principale teorico del Great Reset. La Von Der Leyen sta twittando… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Novembre

La Repubblica

... il salotto televisivo di Rai 3 che vede alla conduzioneFazio ormai da anni. Tantissimi gli ... Fa parte del Ppe e il 12del 2020 è stata eletta Prima Vicepresidente Vicaria del ...... "Hany Hassan, il nostro medico di famiglia, Monica,e Flavio della rianimazione di Borgo ... È il momento peggiore, ma c'è anche quello più bello: "È stato il 1°, il giorno in cui ho ...Stasera in tv - oggi domenica 30 gennaio 2022 - consueto appuntamento con Che tempo che fa , la trasmissione condotta da Fabio Fazio e in onda ...MotoGP, la stagione aperta con i test in preparazione del Mondiale (6 marzo-6 novembre, 21 tappe). L’Italia c’è con Ducati ed Aprilia.