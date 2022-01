Dzeko, i tifosi in lacrime: la terribile malattia senza possibilità di sopravvivenza (Di domenica 30 gennaio 2022) Goal News Edin Dzeko non è solo uno degli attaccanti più forti e prolifici, è un leader e un grande uomo anche fuori dal campo: un personaggio molto romantico, come sanno i tifosi dell'Inter, e amante della sua amata Bosnia, dove attualmente è in campo. vacanza sfruttando gli impegni delle nazionali. Edin Dzeko è nato il 17 marzo 1986 a Sarajevo. Il centravanti bosniaco Džeko è uno dei marcatori di maggior successo nei più grandi campionati di calcio europei. Dopo aver giocato in Germania, Inghilterra e Roma, è passato all'Inter nell'agosto 2021 dopo aver salutato alcuni importanti nomi nerazzurri che avevano contribuito a vincere lo scudetto l'anno precedente, come Lukaku. Un maestro dal grande cuore, Dzeko, come dimostrano le numerose associazioni di beneficenza a cui partecipa, ma soprattutto ha sciolto i cuori dei ... Leggi su goalnews (Di domenica 30 gennaio 2022) Goal News Edinnon è solo uno degli attaccanti più forti e prolifici, è un leader e un grande uomo anche fuori dal campo: un personaggio molto romantico, come sanno idell'Inter, e amante della sua amata Bosnia, dove attualmente è in campo. vacanza sfruttando gli impegni delle nazionali. Edinè nato il 17 marzo 1986 a Sarajevo. Il centravanti bosniaco Džeko è uno dei marcatori di maggior successo nei più grandi campionati di calcio europei. Dopo aver giocato in Germania, Inghilterra e Roma, è passato all'Inter nell'agosto 2021 dopo aver salutato alcuni importanti nomi nerazzurri che avevano contribuito a vincere lo scudetto l'anno precedente, come Lukaku. Un maestro dal grande cuore,, come dimostrano le numerose associazioni di beneficenza a cui partecipa, ma soprattutto ha sciolto i cuori dei ...

Advertising

LoJamesiano : RT @mefisto94_: @Pirichello Vabbè ma loro non si sono mai fatti problemi, sono senza vergogna Inzaghi era una merda il giorno prima dell'a… - PotereaiSith : RT @mefisto94_: @Pirichello Vabbè ma loro non si sono mai fatti problemi, sono senza vergogna Inzaghi era una merda il giorno prima dell'a… - EmiCarb : RT @SteveDe02663160: Al contrario l'inter dovrebbe spiegare ai tifosi come rimpiazzeranno gli over over over 30 enni per vincere subito com… - ilcarroditomori : RT @mefisto94_: @Pirichello Vabbè ma loro non si sono mai fatti problemi, sono senza vergogna Inzaghi era una merda il giorno prima dell'a… -