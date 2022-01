Dov’era Salvini durante l’applauso a Mattarella dopo la proclamazione? (Di domenica 30 gennaio 2022) L’esultanza in aula durante l’applauso per la ri-elezione di Sergio Mattarella ha visto la soddisfazione dei diversi leader politici che hanno portato alla conferma del Capo dello Stato: Enrico Letta ha fatto il “pollice” ai suoi, in Forza Italia Brunetta si è fatto portatore della soddisfazione del partito, all’appello mancava soltanto quello che – insieme al segretario dem – può considerarsi il “kingmaker” di questa tornata: Matteo Salvini. Da senatore avrebbe potuto essere presente in aula, e visto che il suo passo verso il Mattarella Bis è stato decisivo per superare l’impasse – e distruggere definitivamente l’alleanza di centrodestra – c’era da aspettarsi che sarebbe venuto a metterci la faccia. Così non è stato, e in molti si sono chiesti dove fosse al momento del raggiungimento di quota 505 e ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) L’esultanza in aulaper la ri-elezione di Sergioha visto la soddisfazione dei diversi leader politici che hanno portato alla conferma del Capo dello Stato: Enrico Letta ha fatto il “pollice” ai suoi, in Forza Italia Brunetta si è fatto portatore della soddisfazione del partito, all’appello mancava soltanto quello che – insieme al segretario dem – può considerarsi il “kingmaker” di questa tornata: Matteo. Da senatore avrebbe potuto essere presente in aula, e visto che il suo passo verso ilBis è stato decisivo per superare l’impasse – e distruggere definitivamente l’alleanza di centrodestra – c’era da aspettarsi che sarebbe venuto a metterci la faccia. Così non è stato, e in molti si sono chiesti dove fosse al momento del raggiungimento di quota 505 e ...

