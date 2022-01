Cristiano Malgioglio e Leonardo DiCaprio: “Quella volta in hotel..” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Cristiano Malgioglio ha un aneddoto con qualsiasi celebrità americana e dopo aver parlato del suo incontro con Jennifer Lopez, con Lady Gaga e con Britney Spears, questa volta è toccato all’attore Leonardo DiCaprio. A raccontarlo è stata però Orietta Berti, ospite insieme a lui da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. “Digli cosa hai fatto a Leonardo DiCaprio, diglielo! Eravamo al Four Season a Los Angeles a fare colazione, eravamo andati a prendere il caffè. Sai in quei bicchieroni grandi? C’era anche Leonardo lì. Cristiano appena vede uno bello non capisce più niente, ha iniziato tutto a tremare e gli ha buttato tutto il caffè addosso a DiCaprio! Lui l’attore, ndr tutto gentile ha pure detto ‘I’m sorry!“, cioè si è pure ... Leggi su biccy (Di lunedì 31 gennaio 2022)ha un aneddoto con qualsiasi celebrità americana e dopo aver parlato del suo incontro con Jennifer Lopez, con Lady Gaga e con Britney Spears, questaè toccato all’attore. A raccontarlo è stata però Orietta Berti, ospite insieme a lui da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. “Digli cosa hai fatto a, diglielo! Eravamo al Four Season a Los Angeles a fare colazione, eravamo andati a prendere il caffè. Sai in quei bicchieroni grandi? C’era anchelì.appena vede uno bello non capisce più niente, ha iniziato tutto a tremare e gli ha buttato tutto il caffè addosso a! Lui l’attore, ndr tutto gentile ha pure detto ‘I’m sorry!“, cioè si è pure ...

