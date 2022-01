Covid oggi Piemonte, 6.244 contagi e 11 morti: bollettino 30 gennaio (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.244 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 30 gennaio, in Piemonte, secondo i dati del bollettino della Regione. Eseguiti 58.480 tamponi di cui 50.268 antigenici. Sono 11, tra i quali 2 di oggi, i decessi di persone positive al test. I ricoverati in terapia intensiva sono 125 (+4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.083 (+4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 146.307. Dei 6.244 nuovi casi gli asintomatici sono 5.258 (84,2%). I casi sono 4.736 di screening, 1.082 contatti di caso, 426 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 871.651,di cui 71.125 Alessandria, 40.059 Asti, 33.098 Biella, 120.027 Cuneo, 67.383 Novara, 459.407 Torino, 30.837 Vercelli, 31.534 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.244 i nuovida coronavirus registrati, 30, in, secondo i dati deldella Regione. Eseguiti 58.480 tamponi di cui 50.268 antigenici. Sono 11, tra i quali 2 di, i decessi di persone positive al test. I ricoverati in terapia intensiva sono 125 (+4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.083 (+4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 146.307. Dei 6.244 nuovi casi gli asintomatici sono 5.258 (84,2%). I casi sono 4.736 di screening, 1.082 contatti di caso, 426 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 871.651,di cui 71.125 Alessandria, 40.059 Asti, 33.098 Biella, 120.027 Cuneo, 67.383 Novara, 459.407 Torino, 30.837 Vercelli, 31.534 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a ...

