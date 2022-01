Coppa di Francia: Lens-Monaco, le formazioni ufficiali (Di domenica 30 gennaio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Lens-Monaco, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa di Francia. Arbitro dell’incontro sarà Eric Wattellier. Calcio d’inizio ore 21:00 allo Stade Boallert-Delelis di Lens. La partita sarà trasmessa in chiaro su Sportitalia. Sfida molto interessante e dal pronostico per nulla scontato quella di questa sera tra Lens e Monaco. In Ligue 1 al momento, entrambe sono appaiate in classifica e concorrono ad una posizione di classifica valida per la qualificazione alle coppe europee. In Coppa di Francia invece, il Lens dopo aver fatto fuori il Lille ai calci di rigore, proverà ad avere la meglio anche sui monegaschi. La squadra di Frank Haise dopo ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 30 gennaio 2022) Riportiamo ledi, gara valevole per gli ottavi di finale didi. Arbitro dell’incontro sarà Eric Wattellier. Calcio d’inizio ore 21:00 allo Stade Boallert-Delelis di. La partita sarà trasmessa in chiaro su Sportitalia. Sfida molto interessante e dal pronostico per nulla scontato quella di questa sera tra. In Ligue 1 al momento, entrambe sono appaiate in classifica e concorrono ad una posizione di classifica valida per la qualificazione alle coppe europee. Indiinvece, ildopo aver fatto fuori il Lille ai calci di rigore, proverà ad avere la meglio anche sui monegaschi. La squadra di Frank Haise dopo ...

Advertising

sportamericani : Che spettacolo la coppa di Francia #CoupeDeFrance - Zedar73 : La coppa di Francia ci regala la favola del Bergerac squadra di dilettanti che supera il ST Etienne di Legue 1 e vo… - paolostallone66 : Il Saint Etienne esce in coppa di Francia contro gente che deve portarsi le divise a casa per lavarle. Come se il P… - sportli26181512 : Coppa di Francia: Bergerac-Saint Etienne alle 18.30, Lens-Monaco alle 21: Non solo Coppa d'Africa, in scena oggi an… - Luxgraph : Coppa di Francia, il pronostico di Psg-Nizza -