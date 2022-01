Australian Open | impresa di Nadal che vince il 21° Slam

(Di domenica 30 gennaio 2022) Rafaelgli. Lo spagnolo rimonta in finale Medvedev dal 2-0 e conquista il suo 21° titolo dello, il secondo nella terra dei canguri Rafanella storia. A quasi 36 anni lo spagnoloil suo 21° titolo del Grandetrionfando nella finale degli. Per l’iberico si tratta del secondo trionfo in Australia dopo quello del 2009, e con questa vittoria centra anche il Double Career, appena sei mesi dopo Djokovic. Una finale che persembrava finita già dopo il secondo set, con Medvedev in vantaggio 2-0 e in totale controllo della partita. Invece lo spagnolo è riuscito a rimanere aggrappato al match e a completare la ...

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Nadal vince in rimonta al quinto set dopo 5 ore e 24 minuti di grande tennis contro Medvedev 2 - 6, 6 - 7, 6 - 4, 6 - 4, 7 - 5 e trionfa agliper la seconda volta in carriera. È un traguardo storico: 21 Slam vinti, nessuno ci era riuscito mai. Il russo paga la forza dirompente dello spagnolo e la stanchezza, cedendo piano ...Stratosferico Rafa Nadal : il tennista spagnolo vince in rimonta l'2022 a Melbourne e stabilisce il record assoluto di successi nei tornei del Grande Slam: 21, uno più di Roger Federer e Novak Djokovic. Il tennista maiorchino, che dopo aver battuto ...Rafa Nadal è nella storia: lo spagnolo conquista gli Australian Open battendo in finale il russo Daniil Medvedev in 5 set (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5) e diventando il tennista con più successi negli Slam ...Infinito Rafa Nadal: il tennista spagnolo vince in rimonta l'Australian Open 2022 a Melbourne, e mette così a segno il record assoluto di successi nei tornei del Grande Slam: 21, uno più di Roger ...