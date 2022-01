Amici, scoppia la feroce polemica: “ma veramente ci fate vedere questi daytime?” (Di domenica 30 gennaio 2022) Il pubblico di Amici di Maria De Filippi è rimasto scioccato dai daytime che mostrano gli avvenimenti della scuola di Canale Canale. Una feroce ed aspra polemica sta infervorando sui canali social ufficiali del talent show. Scopriamo cosa è successo. I fan si sono lamentati di vedere le immagini che vanno in onda nella fascia pomeridiana e hanno criticato pubblicamente le scelte della redazione del programma, commentando con toni duri i post condivisi sull’account Instagram di Amici. Amici-AltranotiziaI commenti dei fan delusi hanno ricevuto centinaia di likes. Quindi ormai è tutto il pubblico di Amici di Maria De Filippi ad essersi stufato di vedere certi contenuti del daytime della ... Leggi su altranotizia (Di domenica 30 gennaio 2022) Il pubblico didi Maria De Filippi è rimasto scioccato daiche mostrano gli avvenimenti della scuola di Canale Canale. Unaed asprasta infervorando sui canali social ufficiali del talent show. Scopriamo cosa è successo. I fan si sono lamentati dile immagini che vanno in onda nella fascia pomeridiana e hanno criticato pubblicamente le scelte della redazione del programma, commentando con toni duri i post condivisi sull’account Instagram di-AltranotiziaI commenti dei fan delusi hanno ricevuto centinaia di likes. Quindi ormai è tutto il pubblico didi Maria De Filippi ad essersi stufato dicerti contenuti deldella ...

