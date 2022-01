VIDEO – Carabinieri | “Bomba con chiodi come quella dell’attentato a Lione”

Leggi su ladenuncia

(Di sabato 29 gennaio 2022) “farcita dimetallici,utilizzata nell’attentato del 2019 a”. Tanto scrivono idel Comando Provinciale di Napoli nel report relativa ad una brillante operazione portata a termine nella provincia partenopea. L’ordigno è risultato simile a quello utilizzato per l’attacco terroristico in terra francese. “Sequestri e un arresto effettuato nell’ambito di in un servizio di controllo del territorio. Nel bilancio anche un fucile e droga”. Nello specifico: “Due bombe, di quelle artigianali costruite per distruggere e ammazzare. O per ferire, nel modo più atroce. In una di queste, infatti, batteva un cuore dimetallici la cui esplosione avrebbe potuto uccidere e sfregiare chiunque fosse rimasto nel raggio di 100 metri. Per ...