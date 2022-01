Traffico Roma del 29-01-2022 ore 12:30 (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità urbana 24 Roma Teramo e sul grande raccordo anulare e città Traffico in aumento un incidente con figli si segnano sulla via Flaminia all’altezza di via Vitorchiano altro incidente sulla via Cristoforo Colombo con chiusura temporanea della carreggiata Centrale nel tratto tra via Flavio Domiziano e via Europa n direzione del raccordo manifestazione con corteo da Piazza Vittorio Emanuele che si snoda attraverso un lungo itinerario dalle 15 alle 19 sul piazzale Ugo La Malfa possibili rallentamenti per un’altra manifestazione a partire dalle 16 fino alle 18 chiusura temporanea per lavori di potatura fino alle 17 di domani domenica 30 gennaio tu via di Ponte Salario è chiuso per tutta la giornata invece largo Giorgio Maccagno 3 via Romeo Rodriguez ... Leggi su romadailynews (Di sabato 29 gennaio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità urbana 24Teramo e sul grande raccordo anulare e cittàin aumento un incidente con figli si segnano sulla via Flaminia all’altezza di via Vitorchiano altro incidente sulla via Cristoforo Colombo con chiusura temporanea della carreggiata Centrale nel tratto tra via Flavio Domiziano e via Europa n direzione del raccordo manifestazione con corteo da Piazza Vittorio Emanuele che si snoda attraverso un lungo itinerario dalle 15 alle 19 sul piazzale Ugo La Malfa possibili rallentamenti per un’altra manifestazione a partire dalle 16 fino alle 18 chiusura temporanea per lavori di potatura fino alle 17 di domani domenica 30 gennaio tu via di Ponte Salario è chiuso per tutta la giornata invece largo Giorgio Maccagno 3 via Romeo Rodriguez ...

