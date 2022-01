Quirinale | notte di incontri e trattative | si torna a votare alle 9 30

(Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) –di, telefonate e. La maggioranza cerca ancora la quadra per la scelta del Presidente della Repubblica. Ieri sesta fumata nera ed oggi sia partire d9.30. A scompaginare le carte in serata è arrivato il rilancio di Matteo Salvini e Giuseppe Conte che ha colto tutti di sorpresa. A partire dal ministro degli Esteri, Luigi di Maio, che non ha mai nascosto la stima che nutre nei confronti di Elisabetta “ma non possiamo permetterci di bruciare un nome come il suo”, ha sottolineato. Proposta che è stata accolta con freddezza da Forza Italia, da Italia Viva con in testa Matteo Renzi ed i centristi. Ed il vice segretario del Pd, Giuseppe Provenzano, a Porta a Porta, ha tenuto a precisare che “il Parlamento sta dando dei segnali ...

... non si passa dai servizi al Colle", dice Matteo Renzi ) e Forza Italia che nellaha dato il ... "Siamo per avere alun personaggio politico. Abbiamo visto la rosa di cui parla la ...Ore 07.30: CENTRISTI UNITI PER CASINI Vertice nellatra il coordinatore Fi Antonio Tajani, Lorenzo Cesa (Udc), Maurizio Lupi (Noi per l'Italia), Giovanni Toti e Paolo Romani (Coraggio Italia): ...Il colpo di reni dell’ultimo momento, che comunque dovrà superare il vaglio della notte romana e poi la cinta muraria dei grandi elettori, ha provato a capovolgere il senso di una ...«Siamo pronti a discutere anche tutta la notte, ma non è semplice. Non so se domani sarà il giorno buono». A sera, dopo aver visto Matteo Salvini terremotare la ...