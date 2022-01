Quirinale | intesa tra i leader di maggioranza sul Mattarella bis Settimo scrutinio | 387 voti al presidente Salvini | “La chiudiamo oggi” Colloquio Draghi-capo dello Stato | “Stia per il bene del Paese”

(Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo una mattinata frenetica e interlocutoria si è aperta la strada per un altro settenato di

Advertising

RaiNews : Quirinale, raggiunta l'intesa nella maggioranza: si vota per il Mattarella bis. - MediasetTgcom24 : Raggiunta l'intesa nella maggioranza sul Mattarella-bis #quirinale #mattarella #presidenterepubblica… - lorepregliasco : L'intesa su Belloni è durata meno di un'ora. #Quirinale - Telefriuli1 : Quirinale: Rojc (Pd), italiani amano Mattarella - Marco79629485 : RT @AntoFerrari1970: Qui ci vuole subito una norma costituzionale che vieti il secondo mandato presidenziale...Io #Mattarella non lo voglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale intesa

...leader della maggioranza l'annuncio dell'per chiedere a Mattarella di restare. Nel pomeriggio, verso le 15, arriverà l'atto formale con una visita dei capigruppo della maggioranza alE' stata raggiunta un'nel vertice di maggioranza sul bis per Sergio Mattarella . I capigruppo della maggioranza andranno alalle 15. Intanto si è conclusa con una fumata nera anche la settima votazione: ...I capigruppo di Senato e Camera della maggioranza al Quirinale per chiedere ufficialmente a Mattarella di accettare il mandato bis.“Dopo l’ennesima votazione a vuoto, la settima, si prospetta la rielezione del Presidente Mattarella quale via d’uscita scelta da tutte le forze politiche della maggioranza. Del resto, fin dall’inizio ...