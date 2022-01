Quirinale | intesa nella maggioranza sul Mattarella bis | capigruppo al Colle Verso la rielezione stasera

(Di sabato 29 gennaio 2022) Conclusa la settima votazione in Parlamento. Nuova fumata nera, ma si è raggiunta intanto un’nel vertice disulladell’attuale capo dello Stato, Sergio, che al settimo scrutinio ha raggiunto quota 387 voti. L’elezione è attesacon l’ottava votazione al via alle 16.30. Alle 15 idial. Ira di Meloni, contraria al bis. Colloquio di mezz’ora Draghi-

... presidente? E dà un lauto gettone pure all'eterno Mastella, con capello arancione? - Chiusa l'nella maggioranza sul Mattarella - bis. Anche Draghi ha mediato sul. Meloni furiosa - ...La scelta dei partiti è molto chiara: dopo non essere riusciti a trovare un'su un nome super ...di Camera e Senato - di solito accompagnati dai segretari generali - saliranno alper ...In cambio di una cena pagata al ristorante, era andato a farsi vaccinare al posto di un amico no-vax ma è stato scoperto e arrestato ...La maggioranza ha raggiunto l'intesa sul Mattarella bis. "Gli italiani non meritano altri giorni di confusione", dice Salvini. Dura la reazione di Giorgia Meloni: "Sarei stupita se accettasse".