Quirinale, in poche ore si consumano due candidate: Casellati bocciata nelle urne; lo "stop" politico a Belloni (Di sabato 29 gennaio 2022) E' la giornata delle donne candidate presidente. Entrambe lanciate da Matteo Salvini, kingmaker del centrodestra, finiscono entrambe "bruciate" nello spazio di una giornata. La prima, la presidente ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) E' la giornata delle donnepresidente. Entrambe lanciate da Matteo Salvini, kingmaker del centrodestra, finiscono entrambe "bruciate" nello spazio di una giornata. La prima, la presidente ...

senzaverso : Ieri sera Giuseppe, nel tentativo di contare qualunque qualcosa, ha agitato promesse di donne al vento. Oggi il ven… - 57Davide : RT @BibMarino2: @AlvisiConci Calenda lo capisco anche, la Belloni è una figura di tutto rispetto, ma il ruolo che ha... cavolo, a me toccav… - BibMarino2 : @AlvisiConci Calenda lo capisco anche, la Belloni è una figura di tutto rispetto, ma il ruolo che ha... cavolo, a m… - mauribechini : Non so se #Belloni diventa presidente,ma in poche ore è già riuscita addirittura a portare Renzi e Forza Italia sul… - MainiPiero : comunque quello che stamattina ha aggiunto alla sua collezione di figure di merda una perla di rara bellezza poche… -