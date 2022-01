Quirinale | il giallo della scheda in più rispetto ai votanti Fico minimizza | “Non è influente” video

(Di sabato 29 gennaio 2022) Unain piùai: alle elezioni per ilaccade anche questo. È stato registrato, infatti, al termine dello spoglio del sesto scrutinio per l’elezione del PresidenteRepubblica. Robertoha svela il “in più,al numero dei, che si è registrato ieri nella sesta votazione. “La differenza tra il numero deie delle schede scrutinate – ha spiegato in apertura di seduta il presidenteCamera – è dovuta al fatto che un elettore, che ha ritirato lae ha proceduto al voto, è stato registrato come astenuto. Come già precisato ieri, sulla base del principio generale di ...

L'ultimo giallo sulle trattative per il Quirinale lo apre il leader di Italia Viva Matteo Renzi: "Non abbiamo potuto riunirci, abbiamo aspettato invano Giuseppe Conte. Era l'unico assente". Roberto Fico svela il giallo della scheda in più. Disponibili a sostenere oggi Pier Ferdinando Casini per il Quirinale sono Forza Italia, Udc, Noi. L'incontro era fissato alle 8.30. Tutto saltato: Giuseppe Conte non si è fatto vivo. E la trattativa resta in stallo. «Siamo pronti a discutere anche tutta la notte, ma non è semplice. Non so se domani sarà il giorno buono».