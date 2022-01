Quirinale – Il centrodestra in frantumi, la rissa con Forza Italia e gli attacchi di Fdi: ora nella Lega comincia il processo a Salvini (Di sabato 29 gennaio 2022) “Ora nella Lega partirà la resa dei conti. Non è possibile che questa debacle passi come se nulla fosse. Basta con certi personaggi intorno a lui. I suoi sono cattivi consiglieri”. Le voci dei deputati leghisti dopo l’incontro con Matteo Salvini si assomigliano un po’ tutte e hanno il sapore di un vero e proprio processo al segretario. Che ora in molti mettono sul banco degli imputati. Durante l’assemblea coi grandi elettori leghisti le parole del leader provocavano applausi timidi e facce incredule. Per il Carroccio il Mattarella bis è una medicina dopo una serie infinita di errori. Molti dei quali commessi dal loro segretario. Tanto da far calare il gelo di un pezzo di partito nei suoi confronti. Gelo da parte dei deputati e senatori costretti a far da spettatori verso decisioni prese altrove. E freddezza da parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) “Orapartirà la resa dei conti. Non è possibile che questa debacle passi come se nulla fosse. Basta con certi personaggi intorno a lui. I suoi sono cattivi consiglieri”. Le voci dei deputati leghisti dopo l’incontro con Matteosi assomigliano un po’ tutte e hanno il sapore di un vero e proprioal segretario. Che ora in molti mettono sul banco degli imputati. Durante l’assemblea coi grandi elettori leghisti le parole del leader provocavano applausi timidi e facce incredule. Per il Carroccio il Mattarella bis è una medicina dopo una serie infinita di errori. Molti dei quali commessi dal loro segretario. Tanto da far calare il gelo di un pezzo di partito nei suoi confronti. Gelo da parte dei deputati e senatori costretti a far da spettatori verso decisioni prese altrove. E freddezza da parte ...

VittorioSgarbi : #quirinale E' stato triste quanto avvenuto con la votazione sulla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellat… - pietroraffa : 382 voti per #Casellati al quinto scrutinio. Il centrodestra ha appena fatto una delle peggiori figure della sua st… - AlexBazzaro : Se vieni eletto nel centrodestra e non voti il primo candidato Presidente di centrodestra della storia, fatti due domande! #Quirinale - Aristofanea : RT @claudiocerasa: Ha spaccato il centrodestra, ha rafforzato la Meloni, ha diviso la Lega, ha portato al Quirinale un ex esponente del Pd,… - Bancor2011 : RT @claudiocerasa: Ha spaccato il centrodestra, ha rafforzato la Meloni, ha diviso la Lega, ha portato al Quirinale un ex esponente del Pd,… -