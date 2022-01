Napoli, Raspadori per sostituire Insigne? Si pesca in casa Sassuolo (Di sabato 29 gennaio 2022) In attesa che il campionato di Serie A riprenda con la 24esima giornata, in programma il 5, 6 e 7 febbraio, in questo periodo di pausa si è discusso tanto di calciomercato, sia invernale (ormai in chiusura) che estivo. Il Napoli, per quanto riguarda la sessione di gennaio, non ha messo a segno alcun colpo perché ogni reparto è considerato coperto. In ottica futura, invece, soprattutto con la partenza di Lorenzo Insigne, che dal 1 luglio sarà un nuovo giocatore del Toronto Fc in MLS, il club partenopeo dovrà sostituire il capitano e, tra i nomi più recenti, ci sarebbe in pole quello di Giacomo Raspadori. Questo è quello che riporta l’edizione di oggi, sabato 29 gennaio, del ‘Corriere dello Sport’. Secondo il giornale romano, l’attaccante del Sassuolo e della Nazionale italiana risulta tra i profili ... Leggi su optimagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) In attesa che il campionato di Serie A riprenda con la 24esima giornata, in programma il 5, 6 e 7 febbraio, in questo periodo di pausa si è discusso tanto di calciomercato, sia invernale (ormai in chiusura) che estivo. Il, per quanto riguarda la sessione di gennaio, non ha messo a segno alcun colpo perché ogni reparto è considerato coperto. In ottica futura, invece, soprattutto con la partenza di Lorenzo, che dal 1 luglio sarà un nuovo giocatore del Toronto Fc in MLS, il club partenopeo dovràil capitano e, tra i nomi più recenti, ci sarebbe in pole quello di Giacomo. Questo è quello che riporta l’edizione di oggi, sabato 29 gennaio, del ‘Corriere dello Sport’. Secondo il giornale romano, l’attaccante dele della Nazionale italiana risulta tra i profili ...

