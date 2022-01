Napoli, minaccia, aggredisce e rapina la sua ex: 43enne in manette (Di sabato 29 gennaio 2022) Attimi di paura a Napoli ieri sera: un 43enne ha minacciato, aggredito e rapinato del cellulare la sua ex fidanzata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai poliziotti: l’accusa è di atti persecutori, rapina impropria e lesioni aggravate. Napoli, aggredisce e rapina la sua ex: arrestato Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 29 gennaio 2022) Attimi di paura aieri sera: unhato, aggredito eto del cellulare la sua ex fidanzata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai poliziotti: l’accusa è di atti persecutori,impropria e lesioni aggravate.la sua ex: arrestato Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

