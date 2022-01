Meloni: «Tutti vogliono le donne ma poi le impallinano». FdI non ha pregiudizi su Belloni (Di sabato 29 gennaio 2022) “Tutti parlano dell’importanza delle donne nei ruoli chiave. Ma alla prova dei fatti quando esce il nome di una donna per un’alta carica si assiste a un fuoco di sbarramento di una violenza inaudita”. Non usa giri di parole Giorgia Meloni per commentare il film della giornata di venerdì che si è concluso con la bocciatura di Elisabetta Casellari. Proposta dal centrodestra come successore di Mattarella. Meloni: ecco la latente misoginia italiana “Ecco a voi la latente misoginia italiana”, ha aggiunto la leader di Fratelli d’Italia. Amareggiata per i franchi tiratori del centrodestra (noi siamo stati leali, anche la Lega, altri no) e il niet del fronte progressista, guarda con sospetto alla retorica di genere della sinistra smentita categoricamente dai fatti. Ora si parla nuovamente di donne quirinabili. ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 29 gennaio 2022) “parlano dell’importanza dellenei ruoli chiave. Ma alla prova dei fatti quando esce il nome di una donna per un’alta carica si assiste a un fuoco di sbarramento di una violenza inaudita”. Non usa giri di parole Giorgiaper commentare il film della giornata di venerdì che si è concluso con la bocciatura di Elisabetta Casellari. Proposta dal centrodestra come successore di Mattarella.: ecco la latente misoginia italiana “Ecco a voi la latente misoginia italiana”, ha aggiunto la leader di Fratelli d’Italia. Amareggiata per i franchi tiratori del centrodestra (noi siamo stati leali, anche la Lega, altri no) e il niet del fronte progressista, guarda con sospetto alla retorica di genere della sinistra smentita categoricamente dai fatti. Ora si parla nuovamente diquirinabili. ...

Advertising

francescocosta : Sono giorni, se non settimane, che Letta con pazienza asseconda tutti i mal di pancia e le indecisioni e i capricci… - francesca_flati : La debacle del voto alla #casellati rivela l'enorme spaccatura del centrodestra e il fallimento delle strategie di… - PasPier1 : RT @francescocosta: Sono giorni, se non settimane, che Letta con pazienza asseconda tutti i mal di pancia e le indecisioni e i capricci di… - NicolaRonic : @Fiammetta1966 @DaniGenna @matteorenzi Il fatto è che Renzi il più delle volte ha ragione ma ormai è odiato a presc… - SecolodItalia1 : Meloni: «Tutti vogliono le donne ma poi le impallinano». FdI non ha pregiudizi su Belloni -