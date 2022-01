“Me ne vado”. GF Vip, la bomba di Gianmaria. A Manila rivela la data (e i motivi) dell’addio (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo la puntata in diretta del ‘GF Vip’, i concorrenti continuano a discutere delle vicende legate al programma e spesso e volentieri si lasciano andare a dichiarazioni molto importanti e anche per certi versi inattese. Cosa che ha fatto Gianmaria Antinolfi durante un dialogo con Manila Nazzaro nel corso della scorsa notte. Parole eloquenti, che fanno riferimento alla sua uscita di scena dal programma. E ha anche spiegato i motivi che gli hanno fatto prendere questa decisione in modo alquanto sereno. Qualche giorno fa Gianmaria Antinolfi ha avuto un litigio con Soleil Sorge. Lei ha cominciato a mangiare sul letto di Gianmaria e lui si è infuriato: “Cioè tu stai qua a mangiare le cipolle, ci stai affumicando la stanza di cipolle. Verza con cipolle, in camera mia le cipolle proprio no”. La Sorge ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo la puntata in diretta del ‘GF Vip’, i concorrenti continuano a discutere delle vicende legate al programma e spesso e volentieri si lasciano andare a dichiarazioni molto importanti e anche per certi versi inattese. Cosa che ha fattoAntinolfi durante un dialogo conNazzaro nel corso della scorsa notte. Parole eloquenti, che fanno riferimento alla sua uscita di scena dal programma. E ha anche spiegato iche gli hanno fatto prendere questa decisione in modo alquanto sereno. Qualche giorno faAntinolfi ha avuto un litigio con Soleil Sorge. Lei ha cominciato a mangiare sul letto die lui si è infuriato: “Cioè tu stai qua a mangiare le cipolle, ci stai affumicando la stanza di cipolle. Verza con cipolle, in camera mia le cipolle proprio no”. La Sorge ha ...

