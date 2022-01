Le migliori criptovalute da tenere d' occhio nel 2022

Leggi su gqitalia

(Di sabato 29 gennaio 2022) Lehanno dominato il 2021: Bitcoin è stato inserito nella lista delle parole più cercate in rete secondo Google e il prestigioso Harper Collins Dictionary ha eletto NFT parola dell'anno. Nonostante l'altissima volatilità e l'enorme impatto ambientale richiesto per la loro produzione, le monete digitali stanno per ricevere un ulteriore assist involontario da parte di Meta con la creazione del metaverso dove sarà possibile comprare di tutto sfruttando le criptomonete, portandole ancor di più al centro dell'attenzione mondiale. Al netto di un inizio in rosso per il BTC, dopo aver battuto più volte il suo massimo storico un anno fa, continua a fare forza su un market cap pari a 774 miliardi di euro con un dominio totale del mercato del 39,3%. Anche neldunque, se si vuole guardare alle...