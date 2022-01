La “Love Revolution” è iniziata | 24 ore non stop di ZUMBA!

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 29 gennaio 2022) A partire dalle 16:00 del 29 gennaio fino alle 16 di domenica 30 gennaio, si svolgerà la seconda edizione di Zumba 24, l’evento mondiale in streaming di Zumba® della durata di 24 ore. A sostenere l’iniziativa anche gli influencer italiani Shaila Gatta, conosciuta come la velina più longeva d’Italia e Marco Cellucci, uno dei tik toker più seguiti in Italia dai giovanissimi. Il claim di quest’anno è ““. Si, perché Zumba®, il programma di allenamento che combina danza e fitness e conta 15 milioni di appassionati ogni settimana, in tutto il mondo, non è semplicemente un modo per tenersi in forma, ma un vero e proprio stile di vita. Grazie alla sua filosofia, che si basa da sempre su valori quali allenarsi divertendosi, lasciarsi andare al ritmo e non pensare mai “non riesco”, Zumba® ci ricorda che il modo migliore per stare bene con noi ...