I 50 anni di Lorenzo D’Anna

GLIEROIDELCALCIO.COM – Giocava nel Chievo fin dalla prima metà degli anni '90, quando quella squadra di quartiere non aveva ancora conosciuto le luci della ribalta. Aveva avuto un passato nel Como e nella Fiorentina, riuscendo ad esordire prima in C e poi in A. Con i viola non era andata granché bene e cosi, dopo la retrocessione in B ed una stagione in cadetteria vissuta ai margini del progetto, l'approdo a quella meta che avrebbe segnato il suo percorso di calciatore. Lorenzo D'Anna, storico capitano del Chievo Verona, compie oggi 50 anni. Quando arrivò in Veneto l'allenatore era il vulcanico Malesani, personaggio capace ed istrionico, allontanatosi con gioia dal claustrofobico mondo del calcio moderno. Quasi 200 presenze in B ed una crescita costante e continua che si muoveva di pari passo a quella dei clivensi, ...

