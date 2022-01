Ha avuto due volte il Covid Melissa Satta: “Due esperienze diverse” (Di sabato 29 gennaio 2022) A Verissimo Melissa Satta confida che ha avuto di nuovo il Covid, la prima volta risale al novembre del 2020 mentre è stata contagiata la seconda volta poche settimane fa. La splendida Melissa sorride, sono state due esperienze del tutto diverso ed è serena proprio perché il secondo contagio è stato molto simile a un’influenza. E’ andata invece in modo ben diverso la prima volta. “Il primo l’ho chiamato Covid, con il suo nome, perché sentivo di avere preso qualcosa di diverso e invece la seconda volta è stata una normale influenza” le sue parole ci rendono tutti un po’ più sereni, sono la conferma ulteriore che tutto sta andando nel verso giusto, che i vaccini funzionano. Melissa Satta ha avuto il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 29 gennaio 2022) A Verissimoconfida che hadi nuovo il, la prima volta risale al novembre del 2020 mentre è stata contagiata la seconda volta poche settimane fa. La splendidasorride, sono state duedel tutto diverso ed è serena proprio perché il secondo contagio è stato molto simile a un’influenza. E’ andata invece in modo ben diverso la prima volta. “Il primo l’ho chiamato, con il suo nome, perché sentivo di avere preso qualcosa di diverso e invece la seconda volta è stata una normale influenza” le sue parole ci rendono tutti un po’ più sereni, sono la conferma ulteriore che tutto sta andando nel verso giusto, che i vaccini funzionano.hail ...

Ha avuto due volte il Covid Melissa Satta: "Due esperienze diverse"

