GF Vip, Giucas Casella dà di matto e aggredisce verbalmente Nathaly: pubblico sconvolto

Nella puntata del Grande Fratello Vip 6 di ieri sera, venerdì 28 gennaio 2022, Giucas Casella ha avuto un sfogo acceso contro Nathaly Caldanozzo. Furibondo, il paragnosta si è avvicinato alla show-girl urlandole direttamente in faccia, al punto che gli altri hanno dovuto fermarlo e calmarlo. Tutto è nato quando Nathaly Caldonazzo lo accusa di essere falso perché continua a nominarlo con la scusa del massaggio che lei non gli fa.

