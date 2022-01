Fumata bianca in Parlamento | Mattarella è rieletto presidente

(Di sabato 29 gennaio 2022) Sergioè statodella Repubblica. All'ottavo voto, èin Aula e c'è un lungo applauso quando viene sfondata quota 505 voti, quorum richiesto per la ...

... gli ex M5s Nino Di Matteo, gli altri partiti annunciano astensione o scheda. Ma tutti si ... 13.26 - Annunciata la settimanera alla Camera: 380 voti a Mattarella, 64 a Nordio, 40 a Di ...Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica. All'ottavo voto, èin Aula e c'è un lungo applauso quando viene sfondata quota 505 voti, quorum richiesto per la maggioranza assoluta tra i 1009 votanti. 29 gennaio 2022A stretto giro arrivano gli auguri da parte dei leader delle forze politiche. Fumata bianca: l'Italia ha il suo tredicesimo Presidente della Repubblica: i 1009 Grandi elettori, all'ottava votazione, ...Roma, 29 gen. (askanews) - Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica. All'ottavo voto, è fumata bianca in Aula e c'è un ...