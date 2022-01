Emma Marrone tra Sanremo e l' amore | ' Vorrei un fidanzato sano di mente'

Advertising

SkyTG24 : Emma Marrone, svelata la cover del brano Ogni volta è così in gara al Festival di Sanremo - aliicapus : RT @__m_r_s___: Seguire Emma Marrone - GFucci58 : RT @__m_r_s___: Seguire Emma Marrone - comelezanzare : RT @__m_r_s___: Seguire Emma Marrone - __m_r_s___ : Seguire Emma Marrone -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

A pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo,si prepara a calcare i l palco della kermesse canora più seguita d'Italia. L'artista, tra i Big in gara con il brano 'Ogni volta è così', ha rilasciato un'intervista a D di Repubblica e a ..."La ragazza con la valigia è arrivata a Roma dal Salento": inizia così l'intervista di Maria De Filippi auscita nella sezione Spettacoli di Repubblica. E questo ci offre l'occasione per rivolgerci alla cantante: un'artista che difficilmente può essere messa in discussione, anche se quando ...Emma Marrone ha fatto delle confessioni sulla sua vita privata a Maria De Filippi, parlando di un presunto fidanzato ...Cantautrice raffinata e dal look androgino inconfondibile, Hu è in gara a Sanremo 2022 insieme al rapper Highsnob – il loro brano si chiama Abbi cura di te. Rivelazione dell’edizione 2021 della sezion ...