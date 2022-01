Corsport: che cosa vuole fare Commisso della Fiorentina? (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport analizza lo stato della Fiorentina e soprattutto pone una domanda: dove vuole arrivare la presidenza Commisso? ai dirigenti e al proprietario della Fiorentina a cui rivolgiamo una domanda che sì, nasce dal caso-Vlahovic, ma va molto più in là: cosa vuol fare la Fiorentina da grande? Qual è il suo vero e definitivo traguardo? Accetta la dimensione di questi primi tre anni di Commisso, ovvero fra la salvezza e i bordi dell’Europa, oppure vuole diventare una vera squadra da Europa? Davvero Commisso vuole portare la squadra oltre la sua dimensione storica? Se la risposta è no, ovvero si accontenta di queste posizioni, che tradotte nel linguaggio ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport analizza lo statoe soprattutto pone una domanda: dovearrivare la presidenza? ai dirigenti e al proprietarioa cui rivolgiamo una domanda che sì, nasce dal caso-Vlahovic, ma va molto più in là:vuollada grande? Qual è il suo vero e definitivo traguardo? Accetta la dimensione di questi primi tre anni di, ovvero fra la salvezza e i bordi dell’Europa, oppurediventare una vera squadra da Europa? Davveroportare la squadra oltre la sua dimensione storica? Se la risposta è no, ovvero si accontenta di queste posizioni, che tradotte nel linguaggio ...

