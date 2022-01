Conte: «Stavamo ancora discutendo, poi è arrivata la telefonata di Draghi su Mattarella…» (video) (Di sabato 29 gennaio 2022) Convocata con l’intendo di autocelebrarsi rispetto alla partita del Quirinale, la conferenza stampa di Giuseppe Conte si è tramutata in realtà nell’occasione per alcune ammissioni interessanti sul bilancio per il Movimento sia in termini di risultati verso l’esterno, sia in termini di tenuta interna. E per una clamorosa conferma sul ruolo assunto da Mario Draghi per chiudere su Mattarella mentre ancora i leader si stavano confrontando. Conte ammette la sconfitta sul presidente donna Dopo un esordio all’insegna della retorica sul fatto che «non ci sentiamo né vincitori né vinti», per altro una risposta piuttosto evidente all’esultanza scomposta del Pd, Conte ha ammesso in realtà di aver perso la mano sul presidente donna. Certo, ha sostenuto che «l’occasione è stata persa per il Paese», ma è chiaro che ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 29 gennaio 2022) Convocata con l’intendo di autocelebrarsi rispetto alla partita del Quirinale, la conferenza stampa di Giuseppesi è tramutata in realtà nell’occasione per alcune ammissioni interessanti sul bilancio per il Movimento sia in termini di risultati verso l’esterno, sia in termini di tenuta interna. E per una clamorosa conferma sul ruolo assunto da Marioper chiudere su Mattarella mentrei leader si stavano confrontando.ammette la sconfitta sul presidente donna Dopo un esordio all’insegna della retorica sul fatto che «non ci sentiamo né vincitori né vinti», per altro una risposta piuttosto evidente all’esultanza scomposta del Pd,ha ammesso in realtà di aver perso la mano sul presidente donna. Certo, ha sostenuto che «l’occasione è stata persa per il Paese», ma è chiaro che ...

