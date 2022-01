Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2021-2022: Kobayashi torna leader, +27 su Geiger (Di sabato 29 gennaio 2022) Archiviata ufficialmente la 70ma edizione della Tournée dei 4 Trampolini, continua la rincorsa verso la Sfera di Cristallo nella Classifica generale della Coppa del Mondo di salto con gli sci maschile 2021-2022. Di seguito la Classifica generale aggiornata della Coppa del Mondo 2021-2022 di salto con gli sci maschile dopo la prima gara di Willingen Classifica Coppa DEL Mondo salto CON GLI SCI 2021-2022 1. Ryoyu Kobayashi (Giappone) 1136 2. Karl Geiger (Germania) 1109 3. Halvor Egner Granerud (Norvegia) 865 4. Marius Lindvik (Norvegia) 803 5. Anze ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Archiviata ufficialmente la 70ma edizione della Tournée dei 4 Trampolini, continua la rincorsa verso la Sfera di Cristallo nellagenerale delladeldicon gli sci maschile. Di seguito lagenerale aggiornata delladeldicon gli sci maschile dopo la prima gara di WillingenDELCON GLI SCI1. Ryoyu(Giappone) 1136 2. Karl(Germania) 1109 3. Halvor Egner Granerud (Norvegia) 865 4. Marius Lindvik (Norvegia) 803 5. Anze ...

Advertising

Kolino86985297 : @Eslait3 @Inter @FelipaoCaicedo C'è chi è primo in classifica con lo scudo sul petto ... ha già vinto una coppa a… - zazu_93 : @AldoMartignoni @ninosardina90 @Blue__JeanBaby @maurizioganzout @gianfry76 @84Silvia14 Se le ragazze dovessero mai… - FrancantonioBu1 : @evaberruto il pettorale blu indica che sono in testa nella classifica 'Longines Rising Ski Stars', la classifica a… - criticonaserial : La Ricciarelli che critica le battute di Soleil quando tra le due se facciamo una classifica non saprei a chi dare la coppa ???? #GFvip - MarKx22x : Dopo la vittoria in coppa arriva anche la vittoria in campionato contro la seconda in classifica, sempre più vicini?? -