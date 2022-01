Atletica, Zane Weir inizia il suo 2022 in Sudafrica con un lancio da 20.78: “Buone sensazioni, ma posso fare di più” (Di sabato 29 gennaio 2022) “Buona la prima”. Così si potrebbe riassumere la gara d’apertura del suo 2022 per il pesista azzurro Zane Weir. Nella gara disputata a Paarl, in Sudafrica, infatti, il nostro portacolori ha subito impressionato, centrando la misura di 20.78 nel test di esordio all’aperto, svoltosi in condizioni meteo poco favorevoli, dato che un forte vento ha disturbato gli atleti. Il ventiseienne, quinto ai Giochi Olimpici di Tokyo, dopo l’ottimo 20.78 ha proseguito con una serie di lanci “nulli”, in cui ha però dato l’impressione di poter incrementare ulteriormente la misura. Dopotutto, nel 2021 ha saputo toccare addirittura quota 21.66, diventando il terzo italiano di sempre nella specialità. Zane Weir analizza la sua gara d’esordio del 2022 ai taccuini di FIDAL: “Un bel primo ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) “Buona la prima”. Così si potrebbe riassumere la gara d’apertura del suoper il pesista azzurro. Nella gara disputata a Paarl, in, infatti, il nostro portacolori ha subito impressionato, centrando la misura di 20.78 nel test di esordio all’aperto, svoltosi in condizioni meteo poco favorevoli, dato che un forte vento ha disturbato gli atleti. Il ventiseienne, quinto ai Giochi Olimpici di Tokyo, dopo l’ottimo 20.78 ha proseguito con una serie di lanci “nulli”, in cui ha però dato l’impressione di poter incrementare ulteriormente la misura. Dopotutto, nel 2021 ha saputo toccare addirittura quota 21.66, diventando il terzo italiano di sempre nella specialità.analizza la sua gara d’esordio delai taccuini di FIDAL: “Un bel primo ...

