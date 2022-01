“Vogliamo dolcezza noi donne”, Lulù replica ad un rimprovero. Di chi? Cosa è successo? (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nuovamente un rimprovero nei riguardi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6. In ordine, l’ultima gieffina ad essere richiamata dagli autori del reality show è stata Lucrezia Selassié. La principessa etiope, d’altra parte, non è stata in silenzio ed ha utilizzato dell’ironia per replicare agli autori. Ci si chiede come l’avranno presa i diretti interessati che lavorano dietro le quinte per far funzionare perfettamente il programma targato Mediaset. La ragazza si è resa protagonista di un comportamento non consentito che ha provocato la reprimenda della produzione. Manuel coccola il cagnolino di Lulù Intanto Lulù sta facendo i conti con l’assenza di Manuel Bortuzzo che ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 6. Il nuotatore, nelle ultime ore, ha pubblicato una storia proprio ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nuovamente unnei riguardi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6. In ordine, l’ultima gieffina ad essere riamata dagli autori del reality show è stata Lucrezia Selassié. La principessa etiope, d’altra parte, non è stata in silenzio ed ha utilizzato dell’ironia perre agli autori. Ci siede come l’avranno presa i diretti interessati che lavorano dietro le quinte per far funzionare perfettamente il programma targato Mediaset. La ragazza si è resa protagonista di un comportamento non consentito che ha provocato la reprimenda della produzione. Manuel coccola il cagnolino diIntantosta facendo i conti con l’assenza di Manuel Bortuzzo che ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 6. Il nuotatore, nelle ultime ore, ha pubblicato una storia proprio ...

Advertising

BimbadiTom : Tesoro come puoi pensare che potresti mai deluderci? Ma non leggi quanto amore c'è per te? Hai fatto un percorso di… - codepsico : RT @silvianalon: 'Vita vita dopo tanta morte' Figlia piccola e io ascoltiamo l'intervista di Mentana a #LilianaSegre e siamo commosse. Quan… - RobertaM_1965 : RT @silvianalon: 'Vita vita dopo tanta morte' Figlia piccola e io ascoltiamo l'intervista di Mentana a #LilianaSegre e siamo commosse. Quan… - silvianalon : 'Vita vita dopo tanta morte' Figlia piccola e io ascoltiamo l'intervista di Mentana a #LilianaSegre e siamo commoss… - stxrkspidey : ma vogliamo parlare della dolcezza di Leone che dice a Fedez che le parolacce non si dicono e che chiede a Chiare q… -