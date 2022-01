Uomini e Donne, le dame sfilano e Franco fa discutere, Gianni: “Non hai capito nulla!” (Di venerdì 28 gennaio 2022) La puntata di Uomini e Donne, in onda oggi venerdì 28 gennaio, mostra le dame del trono over impegnate in una nuova sfilata, dal tema Nell’arte della seduzione non ho rivali. Ad aprire le danze è stata Giovanna, che ha ricevuto un’ovazione in studio, tra cui gli stessi Tina Cipollari e Gianni Sperti. Maria ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 28 gennaio 2022) La puntata di, in onda oggi venerdì 28 gennaio, mostra ledel trono over impegnate in una nuova sfilata, dal tema Nell’arte della seduzione non ho rivali. Ad aprire le danze è stata Giovanna, che ha ricevuto un’ovazione in studio, tra cui gli stessi Tina Cipollari eSperti. Maria ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

_Carabinieri_ : L'Arma, nella #Giornatadellamemoria, onora le vittime della Shoah. Ne custodiamo la memoria e tramandiamo il ricord… - myrtamerlino : Le #donne tirate in ballo in extremis (dagli uomini che giocano la partita) per risolvere una situazione di stallo… - PagliariniSte : Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Pian… - PaolaStella1 : RT @myrtamerlino: Le #donne tirate in ballo in extremis (dagli uomini che giocano la partita) per risolvere una situazione di stallo e poch… - LaEmmediMe : Ma se dovete propinarci un modello di donna come la #Casellati per fingere di aver aperto la politica alle donne, f… -