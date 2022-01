Subaru Forester compie 25 anni e festeggia col model year 2022

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ilsegna unversario storico per, cheil 25° anno dal lancio di. Da allora, questo iconicolo capace di anticipare le mode del mercato quale antesignana degli odierni SUV, è stato scelto da oltre 4...

NuovaMY22 si presenta sul mercato con un design totalmente rinnovato. A distanza di 25 anni dal suo lancio commerciale avvenuto nel 1997 il SU V giapponese si rinnova puntando anche su di ...A 25 anni dal lancio della sua prima generazione e dopo oltre 4,5 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo,torna alla ribalta sul panorama automobilistico mondiale in veste rinnovata. La casa automobilistica delle Pleiadi ha svelato infatti la versione MY22 del suo SUV, che porta con sé ...Motori Nuova Subaru Forester MY22 sempre più sicura ed hi-tech - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...A distanza di venticinque anni dal suo debutto commerciale e dopo oltre 4,5 milioni di unità vendute arriva la nuova Subaru Forester MY22, SUV con motore e-boxer in vendita a partire da 37.750 euro.