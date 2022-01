Si spara mentre gira un video su TikTok | morta una ragazzina di 14 anni

Advertising

MediasetTgcom24 : Pakistan, 14enne si spara e muore mentre gira un video su TikTok #hyderabad #tiktok #pakistan… - HuffPostItalia : Si spara mentre gira un video su TikTok: 14enne muore in Pakistan - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Pakistan, 14enne si spara e muore mentre gira un video su TikTok #hyderabad #tiktok #pakistan - ficarazziblog : 14enne si spara e muore mentre gira video TikTok - ellygatta81 : RT @SkyTG24: Pakistan, ragazza di 14 anni si spara accidentalmente e muore mentre gira video su TikTok -

Ultime Notizie dalla rete : spara mentre

Nel 2021 in Pakistan quattro giovanissimi hanno perso la vitastavano girando video su TikTok.Nel 2021 in Pakistan quattro giovanissimi hanno perso la vitastavano girando video su TikTok. L'incidente mortale è accaduto a Hyderabad, che è la seconda città più popolosa della provincia ...Una giovane 14enne è morta in Pakistan dopo essersi sparata accidentalmente, mentre girava un video su TikTok. L'anno scorso sono morti ben 4 giovani ...Si è sparata accidentalmente mentre stava girando un video su TikTok, la popolarissima piattaforma per video brevi. Così una ragazza di 14 anni, Anam Solangi, è morta nella città di Hyderabad, in Paki ...