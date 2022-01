Serie A e non solo: da febbraio settimane di fuoco per le italiane (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sarà un febbraio di fuoco per le formazioni italiane tra Serie A, Coppa Italia e la ripresa della Champions League Il campionato di Serie A si è fermato a causa della sosta per le Nazionali, con Roberto Mancini che ha indetto uno stage per capire chi portare per i play-off per i mondiali in Qatar. La sosta è arrivata in un momento fondamentale per le squadre che la utilizzeranno per lavorare a parte con alcuni giocatori e attuare piano di riposo per permettere di affrontare al meglio le prossime settimane. Non a caso il mese di febbraio sarà un mese di fuoco per molti dei club italiani. In primis il campionato entra nel vivo e toccherà all’Inter difendersi dalle avanzate del Napoli e Milan, che inseguono senza fermarsi. Attenzione però alla Juventus ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sarà undiper le formazionitraA, Coppa Italia e la ripresa della Champions League Il campionato diA si è fermato a causa della sosta per le Nazionali, con Roberto Mancini che ha indetto uno stage per capire chi portare per i play-off per i mondiali in Qatar. La sosta è arrivata in un momento fondamentale per le squadre che la utilizzeranno per lavorare a parte con alcuni giocatori e attuare piano di riposo per permettere di affrontare al meglio le prossime. Non a caso il mese disarà un mese diper molti dei club italiani. In primis il campionato entra nel vivo e toccherà all’Inter difendersi dalle avanzate del Napoli e Milan, che inseguono senza fermarsi. Attenzione però alla Juventus ...

