Scuola | Mi | ' prorogata scadenza iscrizioni a 4 febbraio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Il termine per leall'anno scolastico 2022/2023 è prorogato alle ore 20.00 del 42022. Il Ministero ha diffuso questa mattina una nota alle scuole con la nuova, sottolineando che tale decisione è stata presa in considerazione del “protrarsi dell'emergenza epidemiologica” e delle connesse difficoltà che possono aver avuto le famiglie nell'effettuare, dunque, le. E' quanto si legge in una nota del Ministero dell'Istruzione. La proroga è riferita allealle scuole dell'infanzia, allaprimaria, secondaria di primo e secondo grado statale, ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati ...