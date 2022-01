Quirinale | Osho | “Non escludo Mattarella | ormai al Colle i contratti li fanno 7+7”

(Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Visto l’andamento delle elezioni del presidente della Repubblica “nonche, a costo di andarlo a pijà a Mondello, vadano a cercareper rimetterlo lì dentro. Sembra che sia l’unica soluzione:, tra lui e Napolitano, gli ultimiallisette più sette”. Comincia col botto la chiacchierata di Federico Palmaroli, in arte, con l’Adnkronos sul voto al: un tema che appassiona gli italiani e sul quale il vignettista sta facendo numeri da record sui social, dopo due anni trascorsi a parlare di virus e pandemia. “Dal mio punto di vista -ammette ‘’- aspettavo questo momento da due anni. Mi sento come un cane tenuto al guinzaglio che all’improvviso viene liberato a ...

Roma, 28 gen (Adnkronos) - Il centrodestra sta "proseguendo su una forma di gestione assolutamente sconcertante" della vicenda Quirinale "che forse qualcuno sarà in grado di comprendere, ma che è inco ...