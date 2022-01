Quirinale | Mulè | il no centrosinistra a Casellati è irrispettosa

(Di venerdì 28 gennaio 2022) "La proposta dellaè sul tavolo, la stiamo votando orgogliosamente. Da parte delnon si dà la possibilità ai propri parlamentari di esprimersi su questa candidatura. Non mi ...

Advertising

Elisabe94838092 : RT @La7tv: #quirinale Giorgio #Mulè (FI) sulla scelta del #centrodestra di votare la #Casellati: 'Rischi calcolati, gli altri hanno abbando… - La7tv : #quirinale Giorgio #Mulè (FI) sulla scelta del #centrodestra di votare la #Casellati: 'Rischi calcolati, gli altri… - Jbe90 : Ma che cavolo fanno quei due idioti dietro Mulé? ?? #maratonamentana #Quirinale2022 #Quirinale #PresidenzaDellaRepubblica - VPerVendetta14 : RT @localteamtv: Quirinale, Giorgio Mulé: 'Casellati non è uno strappo' #Quirinale #Casellati #localteam - localteamtv : Quirinale, Giorgio Mulé: 'Casellati non è uno strappo' #Quirinale #Casellati #localteam -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Mulè

La7

Lo afferma Giorgio, Sottosegretario di Stato al Ministero della difesa, esponente di Forza Italia."Se l'ordine di scuderia è non ritirare la scheda - sottolinea - si sta dunque dicendo di non ...... poi però Giorgioha confermato in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 che ... 'Spero di chiudere entro questa settimana con soddisfazione di tutti o di tanti ile poi ...