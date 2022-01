Quirinale, Di Maio: indecoroso bruciare Belloni, non va bene metodo (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Trovo indecoroso che sia stato buttato in pasto al dibattito pubblico un alto profilo come quello di Elisabetta Belloni. Senza un accordo condiviso". Lo ha dichiarato in una nota il ministro Luigi Di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Trovoche sia stato buttato in pasto al dibattito pubblico un alto profilo come quello di Elisabetta. Senza un accordo condiviso". Lo ha dichiarato in una nota il ministro Luigi Di ...

