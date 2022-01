Pillola anticovid Pfizer in Italia a febbraio: come funziona, effetti (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – La Pillola anti covid Pfizer – capace di abbattere il rischio di ricovero in ospedale – arriva in Italia all’inizio di febbraio. Lo rende noto l’Aifa, l’agenzia Italiana del farmaco Aifa, che definisce le modalità di uso del prodotto Paxlovid. La Pillola sarà presto disponibile in Italia, “dalla prima settimana di febbraio 2022”, spiega l’ente regolatorio in una nota. Il farmaco aveva già avuto nel dicembre 2021 il parere favorevole, della Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’agenzia, per la distribuzione in emergenza. Nella seduta del 28 gennaio, la Cts dell’agenzia ha definito i criteri di utilizzo dell’antivirale orale per la cura del covid. Paxlovid, che nello studio registrativo si è dimostrato efficace nel ridurre ... Leggi su italiasera (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Laanti covid– capace di abbattere il rischio di ricovero in ospedale – arriva inall’inizio di. Lo rende noto l’Aifa, l’agenziana del farmaco Aifa, che definisce le modalità di uso del prodotto Paxlovid. Lasarà presto disponibile in, “dalla prima settimana di2022”, spiega l’ente regolatorio in una nota. Il farmaco aveva già avuto nel dicembre 2021 il parere favorevole, della Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’agenzia, per la distribuzione in emergenza. Nella seduta del 28 gennaio, la Cts dell’agenzia ha definito i criteri di utilizzo dell’antivirale orale per la cura del covid. Paxlovid, che nello studio registrativo si è dimostrato efficace nel ridurre ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dall'Aifa via libera alla pillola anti-covid Pfizer, presto sarà disponibile in Italia. Dalla prima settimana febbr… - zazoomblog : Pillola anticovid Pfizer in Italia a febbraio: come funziona effetti - #Pillola #anticovid #Pfizer #Italia - NTLINKsrls : RT @Agenzia_Ansa: Dall'Aifa via libera alla pillola anti-covid Pfizer, presto sarà disponibile in Italia. Dalla prima settimana febbraio. T… - infoitsalute : Pillola anticovid Pfizer in Italia a febbraio: come funziona, effetti - StreetNews24 : (Adnkronos) - Il farmaco disponibile dalla prima settimana del prossimo mese -