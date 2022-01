“Nessuna restrizione”: l’obiettivo di De Laurentiis (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, stando a quanto riportato da Repubblica, starebbe fortemente spingendo per avere il Maradona con il 100% della capienza per le prossime sfide contro Inter e Barcellona. FOTO: Getty – Napoli Europa League Il presidente, quindi, non vuole restrizioni per queste due partite, consapevole che queste gare sono quelle più attese dai tifosi e che, parallelamente, potrebbero portare un flusso maggiore di persone allo stadio. Ci sarà, dunque, una pressione sul Governo, ma l’ultima risposta spetterà ovviamente ai tifosi del Napoli. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il presidente del Napoli Aurelio De, stando a quanto riportato da Repubblica, starebbe fortemente spingendo per avere il Maradona con il 100% della capienza per le prossime sfide contro Inter e Barcellona. FOTO: Getty – Napoli Europa League Il presidente, quindi, non vuole restrizioni per queste due partite, consapevole che queste gare sono quelle più attese dai tifosi e che, parallelamente, potrebbero portare un flusso maggiore di persone allo stadio. Ci sarà, dunque, una pressione sul Governo, ma l’ultima risposta spetterà ovviamente ai tifosi del Napoli.

