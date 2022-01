Muore in un incendio l’attore spagnolo Arturo Arribas: aveva 56 anni (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nelle prime ore di giovedì è morto nella sua casa di Madrid, situata nel quartiere di Tetuan, l’attore spagnolo Arturo Arribas di 56 anni. Secondo quanto riportato da ‘Emergencies Madrid’ l’uomo sarebbe morto a seguito di un incidendio che ha coinvolto la sua abitazione. Leggi anche -> Muore Eddie Mekka: ecco chi era l’attore dello spin-off di ‘Happy Days’ L’incendio sarebbe scoppiato in minima misura attorno alle 19.00 generando però una quantità molto elevata di fumo. L’incendio ha coinvolto l’edificio a due piani, dove viveva l’attore. Secondo quanto raccontato dal capo dei Vigili del Fuoco, Fernando Macìas, una volta che la squadra è giunta sul posto si temeva che l’incendio ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nelle prime ore di giovedì è morto nella sua casa di Madrid, situata nel quartiere di Tetuan,di 56. Secondo quanto riportato da ‘Emergencies Madrid’ l’uomo sarebbe morto a seguito di un incidendio che ha coinvolto la sua abitazione. Leggi anche ->Eddie Mekka: ecco chi eradello spin-off di ‘Happy Days’ L’sarebbe scoppiato in minima misura attorno alle 19.00 generando però una quantità molto elevata di fumo. L’ha coinvolto l’edificio a due piani, dove viveva. Secondo quanto raccontato dal capo dei Vigili del Fuoco, Fernando Macìas, una volta che la squadra è giunta sul posto si temeva che l’...

